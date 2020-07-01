Российские террористы сообщили о подготовке к обустройству КПВВ в Счастье и Золотом

Российские террористы, оккупировавшие несколько районов Луганской области, сообщили о начале подготовки к возможному строительству новых КПВВ в Счастье и поселке Золотое.

На выходных саперы боевиков обследовали местность на линии соприкосновения у Счастья и Золотого, где боевики планируют оборудовать контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) со своей стороны.

Об этом сообщил представитель российских террористов в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

«На данный момент инженерные подразделения провели работы по обследованию участков застройки, и коммунальные службы приступили к расчистке данных участков и подготовке под будущее строительство (КПВВ)», — сказал он.

Со стороны Украины КПВВ в поселке Золотое давно готово к пропуску граждан. В Счастье, учитывая расположение линии соприкосновения с оккупированными территориями практически в черте города, проблем с обустройством КПВВ не будет.

Ранее пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что позиция украинской стороны о возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение 4 месяцев получила поддержку на заседании ТКГ.