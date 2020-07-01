В Донецкой области погибли двое украинских военных

В Донецкой области сегодня погибли два украинских военных, один - в результате вражеского обстрела вблизи Славного, другой - неподалеку от Зайцево подорвался на взрывчатке.

Как сообщает пресс-центр ООС, сегодня, 13 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия позиции подразделений Объединенных сил неподалеку Славного. К большому сожалению, в результате обстрела погиб украинский военный.

Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцево. Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.