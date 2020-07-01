В Луганской области гроза оставила без электроэнергии 14 населенных пунктов

В результате сильной грозы вчера, 12 июля, в Луганской области из-за порывов сильного ветра повреждены линии энергоснабжения.

На утро 13 июля обесточены 114 трансформаторных подстанций, 5176 абонентов находятся без света, также без энергоснабжения остаются 14 населенных пунктов полностью и 5 частично.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Счастьенском, Беловодском, Новопсковском, Станично-Луганском и Попаснянском РЕМах.

В то же время работники ЛЭО продолжают находить новые повреждения, работы продолжаются еще с ночи.