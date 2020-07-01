В Луганской области бюджет получил 1 млрд 653 млн грн ЕСВ

В Главном управлении налоговой службы сообщили, что в январе-июне 2020 предприятия и предприниматели Луганской области уплатили в бюджет 1 млрд 653 млн грн единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Среди основных источников поступлений единого соцвзноса - начисление и уплата ЕСВ работодателями по заработной плате наемных работников, от выплат денежного довольствия военнослужащим, а также от физических лиц-предпринимателей, членов фермерских хозяйств и самозанятых лиц.

Наиболее значительные суммы поступили от плательщиков, зарегистрированных в Северодонецке - 551,6 млн грн и в Лисичанске - 446,2 млн гривень.

Единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорций и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Госказначействе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.