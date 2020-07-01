» » В Луганской области бюджет получил 1 млрд 653 млн грн ЕСВ

В Луганской области бюджет получил 1 млрд 653 млн грн ЕСВ

Вчера, 11:10 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении налоговой службы сообщили, что в январе-июне 2020 предприятия и предприниматели Луганской области уплатили в бюджет 1 млрд 653 млн грн единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Среди основных источников поступлений единого соцвзноса - начисление и уплата ЕСВ работодателями по заработной плате наемных работников, от выплат денежного довольствия военнослужащим, а также от физических лиц-предпринимателей, членов фермерских хозяйств и самозанятых лиц.
Наиболее значительные суммы поступили от плательщиков, зарегистрированных в Северодонецке - 551,6 млн грн и в Лисичанске - 446,2 млн гривень.
Единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорций и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Госказначействе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 22:53

Российские террористы ранили 7 украинских военных

Сегодня, 16:11

Агентство ООН по делам беженцев и Норвежский совет по делам беженцев отремонтировали 5000 домов на Востоке Украины

Сегодня, 14:19

В Харькове суточные осадки установили новый рекорд c 1881 года

Сегодня, 12:12

Депутаты Зеленского поддержали легализацию казино и букмекеров в Украине

Сегодня, 12:06

В Луганской области гроза оставила более 30 населенных пунктов без электроэнергии

Сегодня, 11:37

Украинские военные показали как выглядят пшеничные поля в результате обстрелов российским террористами

Сегодня, 10:04

Российские террористы обстреляли участок разведения в поселке Золотое

Сегодня, 09:56

В Луганской области 2 новых случая COVID-19. Один пациент умер

Вчера, 21:25

Российские террористы подтвердили режим тишины, а потом открыли огонь по медикам

Вчера, 19:46

Крымскому экс-министру вынесли приговор за измену Украине

Вчера, 17:55

Ситуация на КПВВ в Донецкой области на 13 июля

Вчера, 16:55

Российские террористы сообщили о подготовке к обустройству КПВВ в Счастье и Золотом

Новости Украины:

Сегодня, 16:20

В Умани решили отменить паломничество хасидов в 2020 году

Сегодня, 14:19

В Харькове суточные осадки установили новый рекорд c 1881 года

Вчера, 14:55

Кличко: На всех киевских пляжах показатели содержания кишечной палочки превышают норму

Вчера, 12:19

В страшной аварии под Киевом погибли двое взрослых и двое детей

8-07-2020, 16:15

В Киеве обманутые вкладчики банка Аркада квартир перекрывали мост Метро

8-07-2020, 13:56

В Одессе ураган повалил 63 дерева и повредил линии электропередач

8-07-2020, 13:52

В Одесской области за последние дни фиксируют значительный скачок заболеваемости COVID-19

7-07-2020, 12:53

В Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен

6-07-2020, 12:04

Во Львовской области паводок угрожал прорвать дамбу в Самбоском районе и затопить 7 сел

3-07-2020, 14:34

По легендарной игре Fallout снимут сериал

2-07-2020, 14:37

Одесса готова к снятию карантина - за сутки всего 9 случаев COVID-19

1-07-2020, 23:14

На Одесском рынке 7-й километр показали как осуществляют контроль за соблюдением мер санитарной безопасности

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В Луганской области бюджет получил 1 млрд 653 млн грн ЕСВ » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня