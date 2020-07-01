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За сутки в Украине выявлено 612 случаев COVID-19

Вчера, 11:06 citynews.net.ua | Напечатать

За 12 июля в Украине лабораторно подтверждено 612 новых случаев COVID-19. В Луганской области новых случаев коронавируса не зафиксировано.

За все время исследований в Луганской области это заболевание лабораторно подтверждено у 94 человек.

Из них выздоровели - 74; лечатся - 20 (11 - в стационаре: 3 - в КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 4 - КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница», 4 - КНП «Рубежанская центральная городская больница», 9 - амбулаторно).

Всего с начала тестирования в Украине выявлено 54133 случая COVID-19, из них 26 503 человек выздоровели, 1398 умерли.  На сегодняшний день  госпитализированы 3808 человек, из них 81 подключены к аппарату ИВЛ.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (240,5), Львовской (231,3) и Закарпатской (206.1) областях.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 2122 (1553 выздоровели)
  • Волынская обл. - 3071 (1618 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1144 (1033 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 759 (249 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1542 (1129 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 3988 (1265 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 622 (518 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 3071 (1229 выздоровели)
  • м. Киев - 6238 (2108 выздоровели)
  • Киевская обл. - 3068 (1838 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 674 (585 выздоровели)
  • Луганская обл. - 93 (73 выздоровели)
  • Львовская обл. - 7107 (1113 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 482 (369 выздоровели)
  • Одесская обл. - 2208 (988 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 334 (297 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 4697 (2773 выздоровели)
  • Сумская обл. - 341 (295 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 2260 (1415 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 2677 (1445 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 908 (756 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 754 (594 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 5161 (2792 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 608 (282 выздоровели).

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