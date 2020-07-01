За сутки в Украине выявлено 612 случаев COVID-19

За сутки в Украине выявлено 612 случаев COVID-19Вчера, 11:06
За 12 июля в Украине лабораторно подтверждено 612 новых случаев COVID-19. В Луганской области новых случаев коронавируса не зафиксировано.
За все время исследований в Луганской области это заболевание лабораторно подтверждено у 94 человек.
Из них выздоровели - 74; лечатся - 20 (11 - в стационаре: 3 - в КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 4 - КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница», 4 - КНП «Рубежанская центральная городская больница», 9 - амбулаторно).
Всего с начала тестирования в Украине выявлено 54133 случая COVID-19, из них 26 503 человек выздоровели, 1398 умерли. На сегодняшний день госпитализированы 3808 человек, из них 81 подключены к аппарату ИВЛ.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (240,5), Львовской (231,3) и Закарпатской (206.1) областях.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 2122 (1553 выздоровели)
- Волынская обл. - 3071 (1618 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1144 (1033 выздоровели)
- Донецкая обл. - 759 (249 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1542 (1129 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 3988 (1265 выздоровели)
- Запорожская обл. - 622 (518 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 3071 (1229 выздоровели)
- м. Киев - 6238 (2108 выздоровели)
- Киевская обл. - 3068 (1838 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 674 (585 выздоровели)
- Луганская обл. - 93 (73 выздоровели)
- Львовская обл. - 7107 (1113 выздоровели)
- Николаевская обл. - 482 (369 выздоровели)
- Одесская обл. - 2208 (988 выздоровели)
- Полтавская обл. - 334 (297 выздоровели)
- Ровенская обл. - 4697 (2773 выздоровели)
- Сумская обл. - 341 (295 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 2260 (1415 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2677 (1445 выздоровели)
- Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 908 (756 выздоровели)
- Черкасская обл. - 754 (594 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 5161 (2792 выздоровели)
- Черниговская обл. - 608 (282 выздоровели).