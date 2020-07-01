За сутки в Украине выявлено 612 случаев COVID-19

За 12 июля в Украине лабораторно подтверждено 612 новых случаев COVID-19. В Луганской области новых случаев коронавируса не зафиксировано.

За все время исследований в Луганской области это заболевание лабораторно подтверждено у 94 человек.

Из них выздоровели - 74; лечатся - 20 (11 - в стационаре: 3 - в КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 4 - КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница», 4 - КНП «Рубежанская центральная городская больница», 9 - амбулаторно).

Всего с начала тестирования в Украине выявлено 54133 случая COVID-19, из них 26 503 человек выздоровели, 1398 умерли. На сегодняшний день госпитализированы 3808 человек, из них 81 подключены к аппарату ИВЛ.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (240,5), Львовской (231,3) и Закарпатской (206.1) областях.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: