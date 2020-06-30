Кременская подстанция спасла Луганскую область от энергетического коллапса из-за пожаров

После введения в работу ПС 500 кВ «Кременская» значительно повысилась надежность электроснабжения потребителей Луганской области, а также устранены риск их отключения в случае остановки Луганской ТЭС.

Об этом заявили 9 июля в Укрэнгерго во время официального открытия подстанции 500 кВ «Кременская».

«Подстанция 500 кВ «Кременская» является стратегическим объектом энергобезопасности нашего государства - она позволила выстроить инфраструктуру, гарантирующую надежное энергоснабжение Луганской области, после отсоединения украинской энергосистемы от России и Беларуси, что будет предшествовать интеграции нашей энергосистемы в европейскую», - отметил и.о. председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Подстанция 500 кВ «Кременская» получает электроэнергию от ПС 750 кВ «Донбасская» (из основной части энергосистемы Украины) и передает ее по ЛЭП 220 кВ на ПС «Юбилейная» и далее в распределительные сети севера Луганской области .

Таким образом устраняются риски обесточивание региона в случае отключения Луганской ТЭС или ЛЭП 220 кВ Луганская ТЭС - Лисичанск, обеспечивая надежность энергопитания и абсолютное большинство потребностей севера Луганской области в электроэнергии.

Конечная стоимость стратегического объекта составила 1,281 млрд грн (с НДС), что на 25,5%, или на 438 млн грн меньше начальной - 1,719 млрд грн.

Подстанция полностью автоматизирована - на ней внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), что позволяет контролировать работу и управлять оборудованием подстанции в удаленном режиме.

«Открытие подстанции «Кременская» - это решение стратегических вопросов для Луганщины и Украины в целом. К сожалению, у нас произошла трагедия, возник пожар (в Новоайдарском районе, который привела к отключению ЛЭП 220 кВ Луганская ТЭС - Лисичанск). Если бы подстанции сейчас не было, мы бы имели колоссальные проблемы, ведь до ее строительства Луганская область была энергетическим островом», - отметил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.



