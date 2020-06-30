ГБР: В Донецкой области полицейские грабили наркоторговцев и перепродавали «товар»

Следователи ГБР задержали и сообщили о подозрении организованной группе в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех полицейских Управления патрульной полиции в Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, четверо правоохранителей действуя в составе преступной группы проникали в дома подозреваемых в наркоторговле лиц, применяли физическое насилие, изымали найденые наркотические средства и в дальнейшем сбывали их.

Также полицейские требовали и получали от наркоторговцев взятки в качестве платы за непривлечение их к уголовной ответственности.

В ходе досудебного расследования задокументировано 5 эпизодов противоправной деятельности правоохранителей.

9 июля 2020 четырех участников преступной группы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также проведены обыски по месту жительства, в транспортных средствах фигурантов производства, а также в служебных кабинетах Управления патрульной полиции в Донецкой области.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 162, ч. 3. ст. 368 ,. ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об отстранении задержанных от занимаемых должностей и в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.