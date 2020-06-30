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В Украине 819 новых случаев коронавируса и 1016 выздоровевших

Сегодня, 10:14 citynews.net.ua | Напечатать

За 9 июля в Украине подтверждено 819 новых случаев случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии выявлено 52043 случая COVID-19, из них 24 800 людей выздоровели, 1345 умерли. 

В Луганской области новых больных не выявлено.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (257,4), Львовской (222,3) и Закарпатской (193,3) областях.
Из общего количества заболевших  госпитализированы 3893 человека, из них 101 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13879 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 426 пациентов.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 2060 (1485 выздоровели)
  • Волынская обл. - 2932 (1406 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1137 (1015 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 751 (235 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1512 (1106 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 3734 (1179 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 610 (493 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 2915 (1228 выздоровели)
  • м. Киев - 5990 (2033 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2940 (1720 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 670 (582 выздоровели)
  • Луганская обл. - 90 (73 выздоровели)
  • Львовская обл. - 6763 (1003 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 467 (356 выздоровели)
  • Одесская обл. - 2108 (903 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 330 (290 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 4454 (2501 выздоровели)
  • Сумская обл. - 332 (275 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 2174 (1353 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 2577 (1321 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 203 (184 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 881 (638 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 725 (578 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 5096 (2582 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 592 (261 выздоровели).

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