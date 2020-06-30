В Украине 819 новых случаев коронавируса и 1016 выздоровевших

За 9 июля в Украине подтверждено 819 новых случаев случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии выявлено 52043 случая COVID-19, из них 24 800 людей выздоровели, 1345 умерли.

В Луганской области новых больных не выявлено.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (257,4), Львовской (222,3) и Закарпатской (193,3) областях.

Из общего количества заболевших госпитализированы 3893 человека, из них 101 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13879 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 426 пациентов.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: