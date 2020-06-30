В Луганской области место пожара продолжают заливать водой

На утро пятницы, 10 июля, на месте лесного пожара в Луганской области открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в трех очагах.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля 2020 года вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области.

В ГСЧС напомнили, что в 17:40 9 июля пожар был в очередной раз локализован. Ориентировочная площадь, пострадавшая от огня, составила около 5 тыс. га.

По состоянию на 7:00 10 июля открытого горения не наблюдается, продолжается залив водой тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных очагов (23, 25, 115 квартала Боровского и Ахтырского лесничеств).

Всего к ликвидации пожара были привлечены 1 тыс. 169 человек и 228 ед. техники, из них от ГСЧС - 559 человек личного состава и 111 ед. пожарно-спасательной и другой специальной техники (в том числе 2 самолета АН-32П).