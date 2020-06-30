Российские террористы обстреляли Новолуганское из артиллерии

9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 82 мм минометов, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В Донецкой области российские террористы пять раз открывали огонь по позициям ВСУ в Новолуганском. Сначала оккупанты применили минометы 82-го калибра и противотанковый ракетный комплекс, а впоследствии - артиллерийские системы калибра 122 мм, которые давно должны быть отведенными от линии разграничения, а также стрелковое оружие.

Из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял район Причепиловки.

Неподалеку Марьинки захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь за минувшие сутки в результате обстрелов противника среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм у Причепиловки.