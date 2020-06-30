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В Кабмине сообщили о суммах выплат пострадавшим от пожаров в Луганской области

Сегодня, 15:28 citynews.net.ua | Напечатать

Под председательством Премьер-министра Украины состоялось заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором были рассмотрены вопросы ликвидации последствий лесных пожаров в Луганской области.

Как доложил председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, по состоянию на утро 9 июля пожар в Новоайдарском районе Луганской области локализован, открытых участков пламени нет.

В спасательных работах, по его словам, задействованы более 1000 человек, в лесах осуществляется круглосуточное дежурство, спасатели обеспечены всем необходимым.

«К сожалению, в результате пожара есть 5 погибших. В населенном пункте Смоляниново 24 дома полностью сгорели и не подлежат восстановлению. Всего пострадало 59 домов, 35 из них имеют повреждения различной степени. В дачном кооперативе «Волчье озеро», на сегодняшний день, разрушено 56 домов. Со вчерашнего дня работает комиссия, которая делает обход и фиксирует все разрушенные и поврежденные дома, количество пострадавших людей».

Также глава ОГА ВЦА подчеркнул, что областная власть подготовила места обсервации, но люди пока не обращаются за помощью в предоставлении жилья, проживают у соседей или родственников.

Денис Шмыгаль в свою очередь отметил необходимость максимально быстро осуществить выделение средств для помощи пострадавшим. «Люди остались без жилья, у многих сгорело все, в том числе и документы, и деньги. Здесь очень важна оперативность», - заявил он, дав поручение Луганской ОГА ВЦА «максимально оперативно учесть по фамилиям всех пострадавших и передать эту информацию в Кабмин для того, чтобы было принято решение о выделении средств и эти средства перечислены на казначейские счета в Луганской области».

По словам Премьер-министра, пострадавшие от пожаров получат суммы компенсации аналогичные тем, что получили пострадавшие при наводнении в западных областях Украины: «За полностью утраченный дом - 300 тыс. грн, 50 тысяч - на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тысяч - возмещение потерь. Также помощь получат семьи погибших при пожарах».

Кроме того, по итогам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла поручение всем ОГА, соответствующим органам исполнительной власти и местного самоуправления по предупреждению лесных пожаров в летний период. 

Областные госадминистрации должны скоординировать противопожарную деятельность государственных лесных агентств, территориальных органов ДСНС и других служб в областях. «Предупреждать гораздо эффективнее, чем потом бороться с последствиями. Поэтому все должны очень внимательно и ответственно к этому отнестись», - отметил Денис Шмыгаль.


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