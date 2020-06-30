Переговоры по Донбассу: Россия недовольна переселенцами и отказывается менять пленных

Вчера состоялся очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии на Донбассе.

По большому счету можно сказать, что раунд не в пользу Украины.

Оккупировавшая части Луганской и Донецкой областей Россия отказывается идти на уступки. Более того — по итогам переговорах украинская сторона заявила о готовности открыть 2 пункта пропуска в Луганской области в течение 4 месяцев. Речь идет об открытии пункта пропуска в Золотом, открытие которого российские террористы блокируют уже несколько лет и в Счастье — где уже Украина несколько лет не дает добро для пропуска граждан.

После торжественного запуска кременской подстанции, связавшей энергосистему Луганской области с украинской, важность Счастья, как города с единственным источником электроэнергии для области несколько снизилась. Что позволило Украине согласиться на открытие КПВВ в этом городе. Теперь дело только за оккупантами — как быстро они смогут построить КПВВ на своей стороне.

Также Россия «разрешила» разминировать 13 участков на линии соприкосновения.

На этом положительные моменты закончились.

Представители российской стороны продолжают игнорировать наиболее важные для урегулирования агрессии моменты — допуск миссий ОБСЕ и Красного Креста во все оккупированные районы, обмен заложников и пленных, прекращение огня и вывод российских войск.

Также представители РФ недовольны тем, что для урегулирования агрессии Украина привлекает переселенцев.

Как прокомментировал ход встречи представитель Донецка Денис Казанский, РФ и ее боевики практически прямым текстом требуют вычеркнуть 1,5 млн выехавших людей.

Во время обсуждения закона об особенном статусе отдельных районов Луганской и Донецкой областей, россияне потребовали сократить преамбулу и убрать из нее упоминание о возвращении и реинтеграции переселенцев. А конкретнее вот этот кусок: «з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій».

По мнению Казанского РФ и ее боевики практически прямым текстом требуют вычеркнуть 1,5 млн выехавших людей.

«Они боятся самого факта нашего существования, ведь мы портим их пропагандистскую картинку. Они боятся возвращения проукраински настроенного населения, которое с самого начала не признавало никаких ЛДНР. Кроме того, они пользуются нашим захваченным имуществом, которое очень не хотят возвращать» — написал Казанский по итогам заседания.

А что в России?

Российская сторона как всегда сделала ряд противоречивых и запутанных заявлений.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что выход Украины из Минских соглашений будет чрезвычайным событием. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Выход Украины из Минских соглашений для всех, конечно, будет чрезвычайным событием. Но это будет политическим событием, а не ЧС природного или техногенного характера, где требуется заранее подготовленный детальный план действий по ликвидации последствий такого НС. С политической точки зрения мы будем готовы к любому развитию событий», — сказал Козак.

Он также ответил на вопрос журналиста о том, является ли «реалистичным» сценарий, при котором «ДНР и ЛНР смогут войти в состав Российской Федерации» при условии, «если Киев выйдет из Минских соглашений».

«На государственном уровне вопрос в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», — сказал он.

Представитель российских террористов Родион Мирошник в эфире телеканала террористов заявил, что часть закона об особом статусе уже согласована.

Более того, по его словам Украина согласилась на «отдельную армию ЛНР» и амнистию для всех.

Так он утвердительно сказал, что в ТГК достигнут консенсус по «особому» статусу ЛДНР. Украине осталось только затвердить особ статус в Конституции.

Но после разъяснения Сергея Гармаша, представляющего Донецк со строны Украины все стало более понятно.

«Посмотрел сводную таблицу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Действительно, их предложения по 3 статье полностью совпадают с текстом, который записан в уже принятом ВРУ в 2014 году Законе. Но говорить, что достигнут консенсус… Они сами согласились с нашей, действующей уже 6 лет статьей и выдают это как дипломатическую победу некой «ДНР» - сообщил Гармаш.

В итоге стороны остались при своем мнении. А выполнение договоренностей о прекращении огня, обмене плеными и урегулировании конфликта по-прежнему не зависит от Украины - не мы начинали эту войну. И пока Россия не выведет свои войска и не прекратит оккупацию Луганской и Донецкой областей - никакого мира на Донбассе не будет.

Даниил Агеев