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Налог на недвижимость за «лишние» квадратные метры - сколько платить в Украине в 2020 году

Сегодня, 12:23 citynews.net.ua | Напечатать

Как расъяснили в Главном управлении ГНС Луганской области, рассчитанная сумма налога на недвижимое имущество, увеличивается на 25000 гривен за каждый объект жилой недвижимости, общая площадь которых превышает 300 м2 (для квартиры) или 500 м2 (для дома).
Платить налог на недвижимое имущество обязаны только те граждане, которые владеют квартирой/квартирами, площадь которых превышает 60 м2 и домом/домами, общая площадь которых превышает 120 м2, различными типами объектов жилой недвижимости, общая площадь которых превышает 180 м2.
Ставки налога для объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических и юридических лиц, устанавливаются по решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных общин, созданных в соответствии с законом и перспективным планом формирования территорий общин в зависимости от местоположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости в размере, не превышающем 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 м2 базы (подпункт 266.5. 1 Налогового кодекса Украины).
Владельцы вышеуказанной недвижимости - физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней со дня получения уведомления-решения.


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Налог на недвижимость за «лишние» квадратные метры в Украине