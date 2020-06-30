8 июля на Донбассе: 1 убитый, 3 раненых и обстрел домов мирных жителей

8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностям 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

В Луганской области российские террористы утром и вечером обстреливали позиции ВСУ в районе Золотое и Орехово из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новозвановки террористы вели обстрел из минометов калибром 82 мм, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи Марьинки, оккупанты дважды открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем. Неподалеку Авдеевки противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также пулеметы и стрелковое оружие. У Старогнатовки и Опытного враг обстреливал наши позиции как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам Новолуганского агрессор вел огонь из минометов 82-го калибра.

Также российские террористы из автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Зайцево и задействовали БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

Кроме того, российско-оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево. В результате были повреждены шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и повреждена потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения, к счастью, нет.

За минувшие сутки, к сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое украинских военных получили ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших героев