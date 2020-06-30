В Луганской области 3 новых случая COVID-19

В Луганской области 3 новых случая COVID-19Сегодня, 10:58
За 8 июля в Луганской области лабораторно подтверждено 2 новых случая COVID-19. Общее количество заболевших с начала тестирования достигло 90 человек.
Как сообщили в Луганском обастном лабораторном центре, заболевшие выявлены в Белокуракинском районе, Старобельском (по контакту с ранее выявленным случаем) и в Рубежном.
Двое новых больных госпитализированы в инфекционное отделение Рубежанского центральной городской больницы. Также, были госпитализированы в связи с ухудшением состояния здоровья, еще двое больных, которые лечились амбулаторно.
В Украине за последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (267,2), Львовской (219,7) и Закарпатской (189,8) областях.
Всего с начала эпидемии подтверждено 51224 случая COVID-19, из них 23 784 человек выздоровели, 1327 умерли.
Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 09.07 составляет 26113 человек.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 2021 (1443 выздоровели)
- Волынская обл. - 2875 (1178 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1130 (1002 выздоровели)
- Донецкая обл. - 749 (233 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1500 (1078 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 3622 (1117 выздоровели)
- Запорожская обл. - 605 (468 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2857 (1213 выздоровели)
- м. Киев - 5872 (1962 выздоровели)
- Киевская обл. - 2895 (1650 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 669 (574 выздоровели)
- Луганская обл. - 90 (70 выздоровели)
- Львовская обл. - 6681 (990 выздоровели)
- Николаевская обл. - 465 (346 выздоровели)
- Одесская обл. - 2052 (863 выздоровели)
- Полтавская обл. - 327 (281 выздоровели)
- Ровенская обл. - 4380 (2363 выздоровели)
- Сумская обл. - 328 (271 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 2153 (1343 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2521 (1280 выздоровели)
- Херсонская обл. - 201 (184 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 865 (616 выздоровели)
- Черкасская обл. - 707 (552 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 5074 (2473 выздоровели)
- Черниговская обл. - 585 (224 выздоровели).