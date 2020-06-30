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В Луганской области 3 новых случая COVID-19

Сегодня, 10:58 citynews.net.ua | Напечатать

За 8 июля в Луганской области лабораторно подтверждено 2 новых случая COVID-19. Общее количество заболевших с начала тестирования достигло 90 человек.

Как сообщили в Луганском обастном лабораторном центре, заболевшие выявлены в Белокуракинском районе, Старобельском (по контакту с ранее выявленным случаем) и в Рубежном.
Двое новых больных госпитализированы в инфекционное отделение Рубежанского центральной городской больницы. Также, были госпитализированы в связи с ухудшением состояния здоровья, еще двое больных, которые лечились амбулаторно.

В Украине за последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (267,2), Львовской (219,7) и Закарпатской (189,8) областях.

 

Всего с начала эпидемии подтверждено 51224 случая COVID-19, из них 23 784 человек выздоровели, 1327 умерли. 

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 09.07 составляет 26113 человек.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 2021 (1443 выздоровели)
  • Волынская обл. - 2875 (1178 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1130 (1002 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 749 (233 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1500 (1078 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 3622 (1117 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 605 (468 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 2857 (1213 выздоровели)
  • м. Киев - 5872 (1962 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2895 (1650 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 669 (574 выздоровели)
  • Луганская обл. - 90 (70 выздоровели)
  • Львовская обл. - 6681 (990 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 465 (346 выздоровели)
  • Одесская обл. - 2052 (863 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 327 (281 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 4380 (2363 выздоровели)
  • Сумская обл. - 328 (271 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 2153 (1343 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 2521 (1280 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 201 (184 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 865 (616 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 707 (552 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 5074 (2473 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 585 (224 выздоровели).

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