В Луганской области 3 новых случая COVID-19

За 8 июля в Луганской области лабораторно подтверждено 2 новых случая COVID-19. Общее количество заболевших с начала тестирования достигло 90 человек.

Как сообщили в Луганском обастном лабораторном центре, заболевшие выявлены в Белокуракинском районе, Старобельском (по контакту с ранее выявленным случаем) и в Рубежном.

Двое новых больных госпитализированы в инфекционное отделение Рубежанского центральной городской больницы. Также, были госпитализированы в связи с ухудшением состояния здоровья, еще двое больных, которые лечились амбулаторно.

В Украине за последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (267,2), Львовской (219,7) и Закарпатской (189,8) областях.

Всего с начала эпидемии подтверждено 51224 случая COVID-19, из них 23 784 человек выздоровели, 1327 умерли.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 09.07 составляет 26113 человек.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: