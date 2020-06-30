С 10 июля поезд Киев-Лисичанск будет курсировать до Попасной

«Укрзалізниця» изменила расписание движения поезда №20, который ранее курсировал между городами Киев и Лисичанск, и теперь его маршрут продлен до Попасной.

Из Киева поезд будет отправляться в 21:24 ежедневно с 10 июля. С 1 августа - по нечетным (при двух нечетных - 29, 1, 3). В Попасную прибывать на следующий день в 11:08.

Поезд будет двигаться по маршруту Киев-Полтава-Киевская-Харьков-Купянск-Сватово-Кременная-Рубежное-Лисичанск-Лоскутовка-Попасная.

Из Попасной поезд будет отправляться в 19:10 ежедневно с 11 июля. Со 2 августа - по четным (при двух нечетных - 30, 2, 4). В Киев прибывает на следующий день в 08:46.