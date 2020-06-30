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В формате видеоконференции проходит заседание контактной группы по Донбассу

Сегодня, 15:23 citynews.net.ua | Напечатать

В формате видеоконференции проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, украинская сторона призывает к установлению режима тишины в связи с ситуацией на Луганщине, где бушуют лесные пожары. Об этом сообщили в пресс служба Офиса Президента.

Как отмечается, перед началом заседания ТКГ руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возникла масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди. Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Место ЧП срочно посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Ему доложили, что ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения.

«Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения», — сказал руководитель Офиса Президента Украины.

Как сообщал УНН, 6 июля в Новоайдарском районе Луганской на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га. Впоследствии она перевернулась на поселков 


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