Российские террористы избили людей на КПВВ «Новотроицкое» и прекратили пропуск

Пропуск людей на оккупированную российскими террористами территорию (НПУТ) происходит бессистемно и не понятно, будет происходить завтра, если его осуществляют сегодня.

Как сообщают мониторы БФ Право на Захист, сегодня на КПВВ «Новотроицкое» людей не пропускают. Вчера же ситуация была противоположной: со стороны оккупированных районов пропустили 35 транспортных средств и 297 человек, а с подконтрольной территории - 6 транспортных средств и 163 человека.

83 человека, находившихся перед КПВВ российских террористов и которых не было в списке, разогнали вооруженные люди на блокпосту со стороны неподконтрольной территории.

К 15 мужчинам была применена сила, они получили телесные повреждения. Людям, которые пытались снимать эти события на видео, разбивали телефоны.

Все 83 человека были насильно посажены в автобусы и отвезены на «нулевой» блокпост на оккупированной части. После - 46 человек остались ждать «нуле», остальные - направились на подконтрольную территорию. Информацию об избиении нашим мониторам сообщили сами пострадавшие.

Пожалуйста, воздержитесь от попыток пересечь линию разграничения без необходимости.