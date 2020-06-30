Аваков и Данилов прибыли в Луганскую область, где произошли масштабные лесные пожары

Министр внутренних дел Арсен Аваков, Секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель ДСНС Николай Чечеткин и председатель Нацполиции Игорь Клименко экстренно отправились в Луганскую область для координации сил в преодолении масштабных лесных пожаров и осуществления воздушного мониторинга районов возгорания.

Кроме этого, запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Глава МВД отметил, что к ликвидации пожаров привлечено более 1200 работников подразделений МВД.

«Более 1200 работников ДСНС, Нацполиции, Национальной гвардии и 200 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П, ликвидируют пожар. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме», - отметил Арсен Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что сейчас силами ДСНС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек и еще 30 человек отселены. Огнем уничтожено 23 жилых дома и 80 дачных домов, повреждено 36 жилых домов.

По состоянию на 08:00 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.