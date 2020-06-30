Штормовое предупреждение: В Луганской области 9 населенных пунктов остались без электроэнергии

По Луганской области объявлено штормовое предупреждение - ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

Как сообщили в пресс-службе ЛЭО, по состоянию на 9:00 утра в Луганской области уже обесточены 70 трансформаторных подстанций, 2010 абонентов находятся без света. Отключено 9 населенных пунктов полностью и 4 частично.

Для возобновления работ задействованы аварийные бригады предприятия. энергетики пытаются оперативно ликвидировать последствия непогоды и возобновить поставки электроэнергии.

Энергетики отмечают, что в любом случае нельзя приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 8 метров.

Даже если провода не под напряжением, поражения электрическим током все равно возможно.