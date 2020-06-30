В Украине за сутки выявлено 807 новых случаев COVID-19. В Луганской области 1 новый случай

В Украине за сутки выявлено 807 новых случаев COVID-19. В Луганской области 1 новый случайСегодня, 09:59
На 8 июля в Украине выявлено 807 новых случаев COVID-19. В Луганской области 1 новый заболевший.
Всего с начала тестирования подтверждено 50414 случаев COVID-19, из них 23 119 человек выздоровели, 1306 умерли.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (274,4), Львовской (215,8) и Закарпатской (183,1) областях.
В настоящее время госпитализированы 4039 человек, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13443 лица, в подключении к аппарату ИВЛ - 418 пациентов.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 2002 (1411 выздоровели)
- Волынская обл. - 2825 (1030 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1120 (1000 выздоровели)
- Донецкая обл. - 713 (203 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1484 (1061 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 3533 (1117 выздоровели)
- Запорожская обл. - 599 (464 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2797 (1204 выздоровели)
- м. Киев - 5779 (1900 выздоровели)
- Киевская обл. - 2853 (1623 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 664 (570 выздоровели)
- Луганская обл. - 87 (69 выздоровели)
- Львовская обл. - 6562 (974 выздоровели)
- Николаевская обл. - 463 (330 выздоровели)
- Одесская обл. - 1984 (863 выздоровели)
- Полтавская обл. - 326 (278 выздоровели)
- Ровенская обл. - 4304 (2272 выздоровели)
- Сумская обл. - 323 (264 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 2142 (1327 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2466 (1261 выздоровели)
- Херсонская обл. - 201 (184 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 863 (603 выздоровели)
- Черкасская обл. - 695 (529 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 5051 (2386 выздоровели)
- Черниговская обл. - 578 (196 выздоровели).