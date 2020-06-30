В Украине за сутки выявлено 807 новых случаев COVID-19. В Луганской области 1 новый случай

На 8 июля в Украине выявлено 807 новых случаев COVID-19. В Луганской области 1 новый заболевший.

Всего с начала тестирования подтверждено 50414 случаев COVID-19, из них 23 119 человек выздоровели, 1306 умерли.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (274,4), Львовской (215,8) и Закарпатской (183,1) областях.

В настоящее время госпитализированы 4039 человек, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13443 лица, в подключении к аппарату ИВЛ - 418 пациентов.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: