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За сутки на Донбассе 4 раненых и обстрелы из артиллерии

Сегодня, 09:48 citynews.net.ua | Напечатать

7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Луганской области вблизи Новотошковского российские террористы вели обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибром 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия

В районе Орехово боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Уже сегодня утом, 8 июля, террористы обстреляли Орехово и Золотое из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области вчера боевики вели обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по опорным пунктам неподалеку Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песков и Авдеевки.

По укреплениям ВСУ у Богдановки захватчики задействовали противотанковый ракетный комплекс. Еще один факт вооруженной вражеской активности зафиксировано на Приазовье - рядом с Павлополь оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.


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