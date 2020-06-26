В Донецкой области заработали 2 КПВВ с оккупированными районами

По состоянию на вторник, 7 июля, террористы начали пропуск граждан через 2 КПВВ в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, сейчас на линии разграничения функционируют три КПВВ — «Станица-Луганская», «Марьинка» и «Новотроицкое». На двух последних недавно боевики блокировали пропуск.

Во вторник пропуск граждан через линию разграничения на дорожном коридоре «Мариуполь-Донецк» несколько активизировался. В частности, по состоянию на 12:00 в направлении временно оккупированной территории Украины через КПВВ «Новотроицкое» пограничники оформили около 150 человек и 6 транспортных средств. А со стороны оккупированной территории на въезд прибыло два транспортных средства и 39 человек.

Контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» продолжает функционировать с 07:00 до 20:00. Отметим, что российско-оккупационной администрацией продолжается частичное блокирование пересечения линии разграничения — пока со стороны оккупированной территории назад вернулся один автомобиль с двумя лицами.

Пограничники и правозащитники объясняют гражданам риски путешествия через линию разграничения, предупреждают о возможности непропуска со стороны оккупанта.

Также отмечают — если боевики откажут в пересечении линии разграничения, оставаться в «серой зоне» опасно из-за возможных обстрелов со стороны НВФ, поэтому следует немедленно возвращаться на контролируемую территорию Украины.