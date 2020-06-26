В ООС сообщили о ликвидации 8 российских террористов и двух САУ на Донбассе

Вчера во время обстрела позиций защитников Украины действия врага несли угрозу жизни и здоровью наших воинов.

В ответ на обстрел со стороны российских оккупантов, военнослужащие Объединенных сил открыли огонь из разрешенного минскими договоренностями вооружения.

По данным разведки, в ходе подавления огневой точки российских боевиков, восемь оккупантов погибли, один ранен.

Также, благодаря умелым действиям ВСУ, был уничтожен блиндаж и две самоходные артиллерийские установки захватчиков, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода в рамках Минских договоренностей.