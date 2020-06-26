Луганская «Заря» обвиняет судей в предвзятом отношении

В последнее время сложилась тенденция того, что футбольный клуб «Заря» страдает от некачественного арбитража и предвзятого отношения со стороны судейского корпуса. Об этом идет речь в заявлении , опубликованном на официальном сайте луганского клуба.

Прослеживается данная тематика далеко ни в одной встрече. Накал страстей и борьба за второе место дают о себе знать. В первую очередь, в отношении к одному из старейших клубов страны со стороны арбитров. И сегодня на этой теме нужно остановиться подробно, а не молчать.

Воду лить не будем, перейдём сразу к фактам. Начнём с того матча, о котором мысли ещё совершенно свежи. В 29-м туре «Заря» сыграла в Запорожье на «Славутич-Арене» с «Александрией». Судила нас Екатерина Монзуль. Арбитром ВАР был Виталий Романов.

«Заря» вела в счёте 2:1. 76-я минута. В ворота луганской команды назначается притянутый за уши 11-метровый удар. Причём, арбитр встречи не усмотрела в этом эпизоде никакого нарушения. Но после пятиминутного просмотра ВАР принимается решение наказать Джоеля Абу Ханну жёлтой карточкой, а в ворота «Зари» поставить пенальти. Причём, самое интересное, сам Абу Ханна не имел никакого контакта с мячом и игрок «Александрии» Шастал, находившийся рядом с ним, тоже. Отдельно стоит отметить, что футболист «Александрии» вообще находился в положении вне игры. Арбитр на этот эпизод принципиально не обратила внимания. Два, подчеркнём, два неправильных решения рефери в одном эпизоде. Итог, пенальти реализовал Третьяков. Матч завершился 2:2. Для нас это – потеря двух очков.

Кто-то скажет, что один пример – не показатель. Согласны. Берём тот же матч с «Александрией» несколькими турами ранее. 24 тур. Стадион «Ника» в Александрии. Арбитр – Евгений Арановский, который вкупе с теперь уже отстранённым Николаем Балакиным просто «не увидели» два явных 11-метровых в ворота александрийской команды. 43-я минута. Мирошниченко фолит против Кабаева – никакой реакции со стороны судей. 82-я минута. Банада сносит Громова. И снова ничего. И никакой ВАР не помогает. Зато вспоминаем «картинное» падение Банады в нашей штрафной на 90+4 минуте и пенальти в ворота «Зари» назначается незамедлительно. Итог – 1:0 победа «Александрии». Для нас это – потеря трёх очков.

Идём дальше. 26 тур и игра против «Динамо». Теперь арбитр встречи – Николай Балакин, а на ВАРе – Сергей Бойко. На 15-й минуте киевлянин Попов сыграл рукой в своей штрафной площади, но повода для назначения 11-метрового арбитр не видит. 28-я минута – Кендзьора грубейшим образом играет против Михайличенко и ограничивается лишь жёлтой карточкой. И, опять же, после просмотра ВАР, когда есть возможность провести полный анализ ситуации. Игра заканчивается поражением «Зари» 1:3. Для нас это – потеря трёх очков. Ошибки Балакина после этой игры были признаны, как экспертами, так и компетентными органами, вследствие чего арбитр был отстранён от судейства.

Не стоит забывать и об эпизоде в 22-м туре, а именно о прямой красной карточке Максиму Лунёву за столкновение с игроком «Десны» Мостовым. Обычный, ординарный случай, коих на футбольных матчах тысячи. И снова арбитр Катя Монзуль. И снова ВАР. И снова просмотры. И в обычном бы, казалось, эпизоде, когда наш игрок сыграл чётко в мяч и это всё было зафиксировано на видео, мы получаем прямую красную карточку. Итог – победа «Десны» 1:0, а у нас снова минус три очка.

За основу взяты лишь четыре матча, моменты в которых были просто вопиющими. И, на секунду, это десять потерянных очков. Набери их «Заря» и неизвестно, была бы сейчас вообще борьба за второе место.

Наше мнение не единолично. Сейчас все специалисты, телевизионные ведущие и эксперты высказываются в неправильности и нелогичных принятых судейских решений относительно «Зари». Вчера, к примеру, известный ведущий Игорь Цыганик в программе «ПроФутбол» был возмущён уровнем судейства в матче «Заря» - «Александрия». А экс-арбитр Сергей Шебек, который регулярно даёт оценку нынешним судьям подверг жёсткой критике судейство во вчерашнем матче, назвав пару Монзуль-Романов «вредителями украинского футбола».

Отдельно остановимся по назначению арбитров ВАР. Сейчас «Заря» является чемпионом по играм с назначенной системой ВАР. Её-то в украинский чемпионат внедрили, но пользоваться ей так и не научились. Повторы арбитры у нас смотрят по пять минут (так было во вчерашнем матче с «Александрией», когда Екатерина Монзуль отсматривала эпизод со вторым пенальти). После просмотра системы ВАР принимаются абсолютно нелогичные решения. Опять же, как в эпизоде игры 29-го тура с «Александрией» слышна реплика Екатерины Монзуль о том, что она не видит оснований для назначения 11-метрового удара на 76-й минуте за фол Абу Ханны, однако после просмотра ВАР назначается абсолютно нелогичный 11-метровый.

Кроме того, арбитров, которые обучены работать с этой самой системой ВАР, можно перебрать по пальцам. Это Екатерина Монзуль, Виталий Романов, Евгений Арановский, Сергей Бойко и Николай Балакин. Вот, собственно, и все кандидатуры. Последний отстранён. Арановский и Бойко – киевляне.

Поэтому когда на наш следующий матч с «Колосом» опять будет назначена условная Екатерина Монзуль или Виталий Романов это уже никого не удивит. А вот закончится ли издевательство со стороны судейского корпуса над одним из старейших клубов Украины? Этот вопрос остаётся риторическим.

В завершение скажем, что если мы кому-то стоим поперёк горла, если появилась неудобная команда, которая не вписывается в планы некоторых клубов, то мы ещё раз подчеркнём, что «Заря» играет, в первую очередь, в футбол, а не в закулисные игры. Сейчас простаивают чемпионаты Франции и Голландии. Множество опытных судей остались без работы. Так может пригласить их хотя бы поделиться опытом?