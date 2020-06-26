В Луганской области горят леса на площади 60 га

В Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар на площади 60 га.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 6 июля в 13:21 поступила информация, что вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского (кварталы 111, 112, 113, 114) и Ахтырского (квартал 57) лесничеств возник лесной пожар на площади около 60 га, из них 20 га верхового пожара.

К тушению пожара были привлечены 293 человек и 72 единицы техники, из них от ДСНС 239 человек личного состава и 51 единицы техники, от лесного хозяйства 51 человек и 19 единиц техники, от МО Украины 3 человека и 2 единицы техники.

Кроме того, 6 июля, в Луганской области спасатели 10 раз выезжали на ликвидацию пожара в экосистеме общей площадью 33 га и 10 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе на площади 18,34 га, где существовала угроза жилым домам и хозяйственным постройкам.

Наиболее от пожаров пострадал Новоайдарский, Белокуракинский и Троицкий районы.