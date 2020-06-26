7 июля в Украине выявлено 564 случая COVID-19

7 июля в Украине лабораторно подтверждено 564 случая COVID-19

В Луганской области за прошедшие сутки новых заболеваний COVID-19 не зафиксировано. Два человека выздоровели.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 86 человек. Из них выздоровели - 66; лечатся - 20 (6 - в стационаре: второй КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 2 - КНП «Северодонецкий городской многопрофильная больница», 2 КНС «Рубежанский центральная городская больница», 14 - амбулаторно).

Всего с начала эпидемии выявлено 49607 случаев COVID-19, из них 22193 человек выздоровели, 1283 умерли.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (282,1), Львовской (211,5) и Закарпатской (184,4) областях.

Госпитализированы 4216 человек, из них 106 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 13243 лица, подключенные к аппарату ИВЛ - 415 пациентов.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: