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7 июля в Украине выявлено 564 случая COVID-19

Сегодня, 10:55 citynews.net.ua | Напечатать

7 июля в Украине лабораторно подтверждено 564 случая COVID-19

В Луганской области за прошедшие сутки новых заболеваний COVID-19 не зафиксировано. Два человека выздоровели.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 86 человек. Из них выздоровели - 66; лечатся - 20 (6 - в стационаре: второй КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 2 - КНП «Северодонецкий городской многопрофильная больница», 2 КНС «Рубежанский центральная городская больница», 14 - амбулаторно).

Всего с начала эпидемии выявлено 49607 случаев COVID-19, из них 22193 человек выздоровели, 1283 умерли.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (282,1), Львовской (211,5) и Закарпатской (184,4) областях.

Госпитализированы 4216 человек, из них 106 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 13243 лица, подключенные к аппарату ИВЛ - 415 пациентов.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 1979 (1366 выздоровели)
  • Волынская обл. - 2788 (873 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1116 (981 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 686 (173 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1469 (994 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 3458 (1029 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 598 (454 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 2744 (1185 выздоровели)
  • м. Киев - 5665 (1848 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2809 (1522 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 663 (566 выздоровели)
  • Луганская обл. - 85 (64 выздоровели)
  • Львовская обл. - 6445 (971 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 461 (318 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1919 (832 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 325 (277 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 4228 (2195 выздоровели)
  • Сумская обл. - 321 (258 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 2108 (1301 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 2416 (1237 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 196 (184 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 842 (602 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 678 (519 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 5032 (2299 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 576 (145 выздоровели)

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