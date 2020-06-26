7 июля в Украине выявлено 564 случая COVID-19

7 июля в Украине выявлено 564 случая COVID-19Сегодня, 10:55
7 июля в Украине лабораторно подтверждено 564 случая COVID-19
В Луганской области за прошедшие сутки новых заболеваний COVID-19 не зафиксировано. Два человека выздоровели.
За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 86 человек. Из них выздоровели - 66; лечатся - 20 (6 - в стационаре: второй КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 2 - КНП «Северодонецкий городской многопрофильная больница», 2 КНС «Рубежанский центральная городская больница», 14 - амбулаторно).
Всего с начала эпидемии выявлено 49607 случаев COVID-19, из них 22193 человек выздоровели, 1283 умерли.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (282,1), Львовской (211,5) и Закарпатской (184,4) областях.
Госпитализированы 4216 человек, из них 106 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 13243 лица, подключенные к аппарату ИВЛ - 415 пациентов.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 1979 (1366 выздоровели)
- Волынская обл. - 2788 (873 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1116 (981 выздоровели)
- Донецкая обл. - 686 (173 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1469 (994 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 3458 (1029 выздоровели)
- Запорожская обл. - 598 (454 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2744 (1185 выздоровели)
- м. Киев - 5665 (1848 выздоровели)
- Киевская обл. - 2809 (1522 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 663 (566 выздоровели)
- Луганская обл. - 85 (64 выздоровели)
- Львовская обл. - 6445 (971 выздоровели)
- Николаевская обл. - 461 (318 выздоровели)
- Одесская обл. - 1919 (832 выздоровели)
- Полтавская обл. - 325 (277 выздоровели)
- Ровенская обл. - 4228 (2195 выздоровели)
- Сумская обл. - 321 (258 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 2108 (1301 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2416 (1237 выздоровели)
- Херсонская обл. - 196 (184 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 842 (602 выздоровели)
- Черкасская обл. - 678 (519 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 5032 (2299 выздоровели)
- Черниговская обл. - 576 (145 выздоровели)