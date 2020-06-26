В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое и Новотошковское

6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Вчера, 6 июля, в Луганской области российские террористы из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ в районе Золотого.

Сегодня, 7 июля боевики вели обстрел из 120 мм минометов в районе Новотошковского.

В Донецкой области террористы вблизи Новгородского сначала применил против ВСУ артиллерийские системы калибра 122 мм, а позже — 120-ти мм минометы.

На подступах к населенным пунктам Зайцево и Южное враг также использовал минометы 120-го калибра.

По укреплениям украинских воинов неподалеку Верхнеторецкого, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», агрессор открывал огонь из 120-ти мм минометов, а у Старогнатовки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате обстрелов противника один украинский воин получил боевую травму.