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У Зеленского придумали новый налог для собственников мелких земельных паев в Украине

Сегодня, 18:50 citynews.net.ua | Напечатать

Слуги народа и Зеленский хотят ввести обязательный налог для собственников земельных паев. Говорят большие агрохолдинги одобряют налогообложение мелких собственников земли в Украине. А больше налогов для простых людей - быстрее продадут землю новым лендлордам.

Народные депутаты из фракции «Слуга народа» и группы «Довіра» предлагают ввести налог в 6000 грн за пай для рядовых владелецев земли. Инициативу поддерживает большой агробизнес, пишет DW.

Основным нововведением зарегистрированного еще в феврале законопроекта является внедрение минимальной налоговой уплаты с каждого гектара земли сельхозназначения. В июне проект получил «зеленый свет» на принятие за основу от комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и включен в повестку дня парламента. Докладчиком по нему определен народный депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий.

По данным Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, около 7 млн украинцев владеют земельными паями — в среднем около 4 га каждый. При этом 4,7 млн владельцев паев являются единоличниками, то есть обрабатывают землю самостоятельно. Остальные — сдают паи в аренду крупным агрофирмам или холдингам.

Эксперты отмечают, что формально новый налог распространится на всех, но агрофирмы и холдинги платить его фактически не будут. Аналитики объясняют это тем, что совокупные налоги, которые платят юрлица, включая НДС, обычно составляют более 1500 грн в пересчете с гектара и, согласно законопроекту № 3131 им ничего дополнительно платить не придется.

В последние годы украинцы все чаще отказываются сдавать землю в аренду и обрабатывают ее самостоятельно, отметил председатель Комитета предпринимателей агропромышленного комплекса при Торгово-промышленной палате (ТПП) Украины Олег Юхновский.

«После 2014 года тенденция к расторжению договоров аренды ускорилась… Мелкий бизнес неплохо развивается. Это создало проблемы для крупных компаний», — добавил Юхновский.

Олег Юхновский возмущается: «Это больше похоже не на налог, а на конфискацию или штрафные санкции против мелких фермеров. В то время, как правительства многих государств по всему миру думают, как поддержать малый бизнес в условиях пандемии, в Украине фактически хотят убить предпринимательскую инициативу на селе».

Однако, по его словам, возрождение микрофермерства может остановить законопроект № 3131 о детенизации производства сельхозродукции, подготовленный народными депутатами.

Сейчас единоличники платят только земельный налог, который, по подсчетам экспертов, составляет в среднем 140 грн за гектар. Но поскольку размер земельного налога устанавливают общины, исходя из нормативной денежной оценки земли, то он может составлять до 300 грн за гектар. Доходы от продажи сельхозпродукции декларируют те, кто выращивает ее на собственных земельных участках площадью более 2 га. И только тогда возникает необходимость оплатить 18% налога с этого дохода.

При этом большой агробизнес считает, что единоличники злоупотребляют возможностью не отчитываться о доходах. В частности исполнительный директор одного из крупнейших агрохолдингов Украины — «ИМК» Алекс Лисситса утверждает, что в Украине 30% земли обрабатывается «по-черному», неофициально».

Этот налог, считают сторонники закона, еще и помешает спекуляции на рынке земли. Поскольку ее будет невыгодно содержать, ничего не выращивая.

Экономист Киевской школы экономики Олег Нивьевский считает законопроект № 3131 опасным. «Это просто land grab, как по-английски называется феномен силового вытеснения мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями. Таким образом, будут просто «отжимать» землю у единоличников», — предостерегает аналитик.

Он также не согласен с обвинениями в адрес единоличников в нечестной конкуренции. Эксперт отмечает, что мелкие фермеры платят минимум налогов благодаря упрощенной четвертой группе налогообложения. «Они платят около 300 гривен с гектара единого налога, заменяет собой два налога: земельный и налог на прибыль», — уточняет Нивьевский.

Эксперты отмечают, что формально новый налог распространяется на всех, но агрофирмы и холдинги платить его фактически не будут. Аналитики объясняют это тем, что совокупные налоги, которые платят юрлица, включая НДС, обычно составляют более 1500 грн в пересчете с гектара и, согласно законопроекту № 3131 им ничего дополнительно платить не придется.


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Новый налог для собственников мелких земельных паев в Украине готовят у Зеленского