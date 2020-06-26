Как поменять избирательный адрес на местных выборах онлайн в Украине

До 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн.

Все украинцы смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания.

Для того, чтобы изменить избирательный адрес, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя. А также подгрузить один из документов:

справка ВПО

договор аренды жилья

документ о праве собственности на жилье

документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу

документ, удостоверяющий пребывание в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу

документ, удостоверяющий осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу

Идентификация на странице сервисов Госреестра избирателей и подпись заявления осуществляются с помощью электронной подписи.

Важно, что указанный избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторному изменению в течение следующих 6 месяцев.

Подать заявление можно по ссылке .