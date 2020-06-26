Российские террористы за неделю потеряли 13 человек убитыми и 15 - ранеными

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или осуществления обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий.

По подтвержденным данным разведки, потери русско-оккупационных войск за прошедшую неделю с 29 июня по 5 июля составили:

погибшими - 13 человек;

ранеными и травмированными - 15 человек;

Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожен один автоматический станковый гранатомет противника. Также враг потерял пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль УРАЛ.