СБУ блокировала каналы маршрутизации трафика «операторов связи» из оккупированного Луганска и Донецка

СБУ разоблачила и блокировала противоправную деятельность организованной группы лиц, которые способствовали работе псевдооператоров мобильной связи «Феникс» и «ЛугаКом» в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева, которые при помощи специального программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, обеспечивали подмену номеров абонентов.

Таким образом злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператор «Феникс» и «ЛугаКом», созданными террористами в оккупированных Луганске, Донецке и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации нашей страны как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов.

Во время обысков правоохранители обнаружили документальные материалы, компьютерная техника, электронные носители информации и почти 17 000 пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.