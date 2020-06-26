В Киеве седьмой день продолжается Всеукраинская акция протеста шахтеров.

Украинские шахтеры вышли на акцию протеста из-за долгов «Центрэнерго» перед горняками за добытый уголь, политики Зеленского и его депутатов, которая лишает украинские предприятия рынка сбыта и закупки электроэнергии в РФ и Беларуси.

Среди требований протестующих:

погашение перед работниками государственных шахт накопленной зарплатной задолженности.

Обязательство ПАО «Центрэнерго», ГП «Держвуглепостач», ГП «Калушская ТЭЦ-Нова» полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь.

Увольнение от исполнения обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса, действия которого привели к искусственному кризису в энергетике и привлечь его к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли Украины.

Запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из страны агрессора - Российской Федерации, Беларуси.

Возобновление работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы.

Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и народный депутат Михаил Волынец, вчера в Киев прибыли работники угледобывающих предприятий, местные жители шахтерских городов, жены горняков - те, кто выразил желание поддержать протестующих.

Также, с солидарной поддержкой шахтеров, к акции протеста присоединятся свободные профсоюзы медицинских работников и железнодорожников.