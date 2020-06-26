В Донецкой области из-за перебоев с электричеством обесточена шахта «Котляревская»

В Донецкой области в результате нестабильной подачи электроэнергии была обесточена шахта «Котляревская», остановились вентиляторы главного проветривания и подъемные машины, под землей оставались люди. Сейчас угрозы их жизни нет, и шахтеры выезжают на поверхность. Об этом в своем Facebook написал член энергетического комитета ВР, народный депутат Михаил Волынец.

По его словам, на предприятие выехала специальная лаборатория. Предварительная причина аварии — нарушение правил техники безопасности.

«Вместо двух независимых кабельных вводов — шахту системно держат только на одном», — добавил Волынец.

Сейчас жизни шахтеров ничего не угрожает, они выезжают на поверхность. Несмотря на противоречивую информацию из разных источников, картина следующая: в результате нестабильной подачи электроэнергии, в сети произошел скачок тока. После первого прыжка — шахта была обесточена около 20 минут. После второго — обесточено северное крыло шахты, а также вентилятор главного проветривания.

Нахта «Котляревская» входит в ГХК «Селидовуголь». Расположена в пгт. Новогродовка, Донецкой области