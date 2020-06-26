В Донецкой области ранен боец ВСУ - минометный обстрел

Сегодня, 6 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

По позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецкого, российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. Вследствие разрыва одной из мин получил боевую травму один военнослужащий Объединенных сил.

Эвакуационной техникой воина доставили в медицинское учреждение, где ему оперативно предоставлена ​​помощь врачей.

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.