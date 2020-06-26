Как ВСУ отметили день освобождения Славянска от российских террористов

В Донецкой области 5 июля в Славянске, Краматорске, а также Дружковке и Константиновке отмечают шестую годовщину со дня освобождения от российских оккупантов.

У Мемориального комплекса павшим Героям на горе Карачун состоялся торжественный митинг, во время которого почтили память воинов, погибших в боях с русскими оккупантами.

Вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко почтить память украинских героtd прибыла общая делегация стран-друзей Украины во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Польша, Латвийской Республики, Эстонской Республики, Словацкой Республики в Украине.

Присутствующие минутой молчания и возложением цветов почтили память воинов, отдавших свою жизнь за Украину. В честь погибших Героев прозвучали залпы воинского салюта.

Денис Шмыгаль вместе с Павлом Кириленко в ходе мероприятия поздравили детей, которые родились в 2014 году в день освобождения городов северной Донетчины от оккупантов.

Также гости приняли участие в арт-акции ко Дню освобождения городов севера Донецкой области от российской оккупации. Участники акции превращали в маки отверстия от пуль и осколков.