Террористы планируют отправлять из Луганска по 1000 человек в день за российскими паспортами

В оккупированном Луганске террористы возобновили специальные рейсы, следующие к пунктам выдачи паспортов на территории Российской Федерации.

По словам боевиков, за период действия ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, уполномоченными органами были приняты решения о приеме в гражданство и подготовлены к выдаче порядка 20 тысяч паспортов граждан Российской Федерации для жителей оккупированных районов Луганской области.

Террористы обещают ежедневно из Луганска отправлять в пункты выдачи паспортов граждан Российской Федерации более тысячи жителей оккупированных районо на 24 автобусах.