Россия не рассматривает так называемые «Донецкую и Луганскую народные республики» на востоке Украины в качестве российских регионов, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью российскому радио «Говорит Москва».

Так он ответил на слова бывшего так называемого «премьера» боевиков «ДНР» Александра Бородая якобы о скором вхождении региона в состав России.

»Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территории Украины», — сказал Джабаров.

По словам российского сенатора — Украина якобы «затягивает» процесс признания так называемого, по мнению Москвы, «особого статуса ДНР и ЛНР» и у жителей территории ОРДЛО, по его словам, якобы «чаще и чаще возникает мысль: «А по дороге нам с такой Украиной?».

Россия, продолжил Джабаров, «никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы», однако следила за тем, что происходит в этих регионах, где есть русскоязычное население. Заместитель председателя комитета Совета Федерации считает, что Донецк и Луганск «могли бы помочь» в нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Ранее бывший боевик «ДНР» в Санкт-Петербурге заявил, что скоро территории, захваченные террористами якобы «присоединятся» в Россию. По его словам, якобы де-факто эти регионы уже «является частью Российской Федерации».