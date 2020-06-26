За 4 июля в Украине лабораторно подтверждено 823 новых случая COVID-19. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (294,7), Львовской (204,9) и Волынской (178) областях.

В Луганской области в инфекционных отделениях больниц на сегодня, продолжают лечение 7 человек. Еще 17 человек получают необходимое лечение амбулаторно.

Всего с начала тестирования в Украине подтверждено 48500 случаев COVID-19, из них 21 376 выздоровели, 1249 умерли.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: