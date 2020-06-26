В Авдеевке российские террористы разрушили 2 дома минометным обстрелом - фото

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса.

Сегодня, 3 июля, российские оккупанты с миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в населенном пункте Авдеевка.

Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве «Лесная сказка».

Здание загорелось и пламя перекинулось на соседний дом.

К счастью в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.