В Авдеевке российские террористы разрушили 2 дома минометным обстрелом - фото

В Авдеевке российские террористы разрушили 2 дома минометным обстрелом - фотоСегодня, 16:28
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса.
Сегодня, 3 июля, российские оккупанты с миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в населенном пункте Авдеевка.
Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве «Лесная сказка».
Здание загорелось и пламя перекинулось на соседний дом.
К счастью в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.