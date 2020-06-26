АМКУ оштрафовал производителя лекарства от «всех коронавирусов» на 500 тыс гривень

Антимонопольный комитет Украины вынес решение по делу ООО «Юрия-Фарм» за распространение в рекламном ролике своего препарата ложной информации о его способности бороться с коронавирусами.

По мнению Антимонопольного комитета, такими действиями предприятие нарушило конкурентное законодательство, вводило в заблуждение потребителей и могло получить конкурентное преимущество перед другими производителями лекарственных средств, не распространяющих ложных сведений о лечебных свойствах собственных препаратов.

В рамках постоянного мониторинга нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в рекламе лекарственных средств АМКУ обнаружил на ТВ канале 1+1 ролик средства «Декасан», в котором распространялась информация, что он «Действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы».

Однако никакой информации о таких свойствах не было в инструкции «Декасан». Так же отсутствовали какие-либо клинические исследования, которые подтвердили лечебный или профилактический эффект препарата в отношении болезни Covid-19. Кроме этого, данные о лечении или профилактике коронавируса этим средством не соответствуют официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины.

Исходя из этого, Антимонопольный комитет принял решение признать, что ООО «Юрия-Фарм» совершило нарушение, предусмотренное статьей 15 Закона «О защите от недобросовестной конкуренции» в виде сообщения ложных сведений в рекламном ролике лекарственного средства «Декасан» без надлежащего обоснования в соответствии с действующим законодательства. В частности, без наличия официальных рекомендаций Министерства здравоохранения Украины по его применению.

За это нарушение на ООО «Юрия-Фарм» наложен штраф в размере 528 000 гривен. Штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения.