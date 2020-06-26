Сегодня в Берлине проходит встреча советников лидеров «Нормандской четвёрки» по Донбассу

Сегодня в Берлине запланирована встреча советников лидеров «Нормандской четвёрки».

Украину на встрече будет представлять вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в нормандской формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств «Нормандской четверки» в Берлине.

В то же время, по информации немецких СМИ, на переговорах по конфликту на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации оккупированных сепаратистами районов в Донецке и Луганске.

Отмечается, что российская сторона в очередной раз потребует, чтобы Киев представил проект измененной украинской Конституции относительно особого статуса Донбасса к 6 июля в Минской контактной группе.

Согласно документу, Россия также требует, чтобы Киев активизировал свои усилия по реализации так называемой формулы Штайнмайера.

Также Украина должна «без дополнительных условий» к 6 июля составить список заключенных в определенном формате, освобождение которых она требует от сепаратистов. В свою очередь, последние также представят соответствующий список заключенных.

В то же время Украина давно уже дала ответ российской стороне о неприемлемости изменений в конституцию и о том, что особый статус оккупированным районам предоставлен Законом Украины еще в 2015 году.

Россия же за 6 лет в рамках минского процесса не выполнила ни одного пункта договоренностей — обмен пленными «всех на всех», допуск миссии ОБСЕ и Красного креста по всей территории, вывод оккупационных войск и так далее.