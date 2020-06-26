Гражданина Чехии Павла Кафку приговорили к условному сроку за участие в войне на Донбассе.

Чешский суд приговорил к трехлетнему заключению условно с отсрочкой на пять лет гражданина Павла Кафку за участие в войне на Донбассе. Он в 2015–2016 годы служил в рядах так называемой «армии ДНР». Об этом сообщает «Чешское радио».

Согласно обвинению, Кафка в оккупационных войсках прошел специальную подготовку в танковом подразделении, а позже служил в качестве стрелка и водителя.

Изначально обвинение требовало приговорить Кафку к 12 годам лишения свободы за терроризм.

Сам он предъявленные ему обвинения опровергает, заявляя, что отправился в восточную часть Украины с целью «оказания помощи людям без крова или работы в больнице».