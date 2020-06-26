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В Лисичанске отказались переименовывать улицы в рамках закона о декоммунизации

Сегодня, 12:50 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 3 июля, в городском совете состоялась комиссия по вопросам присвоения названий объектам топонимики города Лисичанска.

Во время заседания были рассмотрены письма Украинского института национальной памяти по обращению граждан о переименовании улиц Стаханова, Маршала Жукова, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Клары Цеткин, Розы Люксембург, Октябрьской, Героев Сталинграда, Леваневского в соответствии с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Как сообщает пресс-служба городского совета, по итогам обсуждения и с учетом мнения общественности насчет не переименования вышеупомянутых улиц, было принято решение оставить названия улиц без изменений.

Также было рассмотрено решение Малорязанцевскои поселкового совета об исключении улице Овражная из перечня улиц Малорязанцевськои поселкового совета. По результатам обсуждения решено подготовить материалы о включении улице Овражная в перечень улиц города Лисичанск и вынести соответствующий проект решения на рассмотрение сессии городского совета.


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