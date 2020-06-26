В Северодонецке владельца магазина оштрафовали на 34 тысячи гривень

В Северодонецке во время мониторинга соблюдения карантинных требований в заведениях торговли и оказания бытовых услуг, проводившегося 30 июня, был составлен административный протокол по статье 44-3 КпроАП на руководителя магазина, расположенного на улице Егорова.

По судебному решению частный предприниматель может оплатить штраф в 34 тыс.

Нарушения, которые были выявлены: отсутствие на входе в магазин информации по профилактике COVID-19, не организовано место для обработки рук спиртосодержащим антисептиком, отсутствует маркировка по соблюдению дистанции между посетителями не менее 1,5 м, не проводится влажная уборка с использованием антисептиков мест контакта рук покупателей и персонала не реже чем каждые 2:00.

Всего 30 июня были проверены 3 продовольственных магазина, 2 магазина непродовольственных товаров, 2 салона красоты и 2 заведения общественного питания.