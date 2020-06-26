На 3 июля в Попасной выявили еще один случай COVID-19

На 3 июля количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 среди жителей Луганской области увеличилось на 1.

Как сообщает Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины, положительный ПЦР тест получен при обследовании жителя Попаснянского района, члена семьи, который контактировал с заболевшим ранее и находился в самоизоляции.

Лабораторно подтверждено выздоровление 2-х человек (Меловской и Новопсковский районы), которые лечились амбулаторно. Всего исследовано 599 подозрительных случаев, подтверждено - 85.

В инфекционных отделениях лечебно-профилактических учреждений области, сегодня, продолжают лечение 7 человек. Еще 17 человек лечатся амбулаторно.

Также в Лабораторном центре сообщили, что вирусологическая лаборатория выполняет ПЦР тестирование только для нужд учреждений Министерства здравоохранения Украины: больных, контактных лиц, медицинских работников, работающих с заболевшими и инфицированными.

Исследования выполняются за счет госбюджета. Для собственных нужд пройти тестирование можно в частных лабораториях.