За последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 876 случаев COVID-19. В Луганской области за последние сутки новых больных нет, с начала тестирования было выявлено 84 случая.

Как сообщает Центр громадського здоровья, в Украине по состоянию на 03.07 находятся на лечении 24993 активных больных.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано в Черновицкой (300), Львовской (193,3) и Ровенской (168,9) областях.



