Луганскую область с утра обстреливают из артиллерии и минометов

2 июля в Луганской области российские террористы обстреляли Новоалександровку, применив при этом станковые противотанковые гранатометы.

Сегодня, 3 июля, вооруженные формирования РФ уже семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из вооружения запрещенного минского договоренностями.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» террористы из артиллерийских систем калибра 122 мм, и тяжелых минометов калибором 120-мм вели обстрел по украинским позициям на подступах к Новотошковскому.

Также из минометов калибра 120-мм оккупанты несколько раз обстреляли украинские позиции в поселке Золотое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» агрессор задействовал 120-ти и 82-х мм минометы и гранатометы на подступах к Авдеевки, а автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы неподалеку Каменки. Еще один факт применения оружия зафиксировано на Приазовье — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку Водяного.