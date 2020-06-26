От российского обстрела в Зайцево погибла мирная жительница

Во время минометного обстрела со стороны российских террористов в Донецкой области погибла мирная жительница Украины. Трагедия произошла в прифронтовом селе Зайцево под Горловкой.

Как сообщили в пресс-центре ООС, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года.

Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит.



