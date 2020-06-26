В Луганской области у контрабандистов изъяли сигарет на 2,2 млн гривень

В Луганской области выявили группу контрабандистов, которые наладили незаконную схему поставки в район проведения ООС контрафактной табачной продукции, с последующей их реализацией на территории Луганской области через торговую сеть.

2 июля, общей группой сотрудников Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы, на основании постановлений суда было проведено 11 обысков по месту жительства фигурантов дела, в местах накопления контрафактной продукции и в торговых сетях Старобельского и Станично-Луганского районов Луганской области.

В ходе проведенных обысков, из незаконного оборота было изъято около 64 300 пачек контрафактных табачных с поддельными марками акцизного сбора на сумму более 2,2 млн грн. А также полученные от незаконной реализации подакцизной продукции средства в сумме 260 000 грн, транспортное средство, финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, серверы, компьютерная техника и другие доказательства преступной деятельности группы лиц.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на товарно-материальные ценности и объявления подозрений фигурантам дела.